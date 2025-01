04.01.2025 17:49 50 Kameraden im Einsatz: Flammen schlagen aus Dachstuhl von Mehrfamilienhaus

Am Freitagabend kam es in Heiligenhaus zu einem verheerenden Dachstuhlbrand in einem Wohnhaus an der Buchenstraße. Rund 50 Kameraden kämpften gegen die Flammen!

Von Frederick Rook

Heiligenhaus - Am Freitagabend kam es in Heiligenhaus Mitte zu einem verheerenden Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Buchenstraße. Rund 50 Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen! Als die Feuerwehr am Einsatzort in der Buchenstraße ankam, stand das Dachgeschoss bereits lichterloh in Flammen. © Feuerwehr Heiligenhaus Wie die örtliche Feuerwehr mitteilte, wurde die Leitstelle gegen 17.37 Uhr über das Brandereignis informiert. Als die ersten Kameraden am Einsatzort eintrafen, standen bereits die ganze Wohnung und der Dachstuhl in Vollbrand. Glücklicherweise hatten alle Bewohner das in Flammen stehende Gebäude zu diesem Zeitpunkt bereits eigenständig verlassen können. Verletzt wurde niemand. Unverzüglich starteten die Floriansjünger einen Löschangriff mit mehreren Strahlrohren über die Drehleiter. Um 18.48 Uhr hatte die Feuerwehr das Feuer unter Kontrolle. Zwei Stunden später war es dann endlich auch vollständig gelöscht. Feuerwehreinsätze Linienbus fängt Feuer: Fahrer rettet sich und seine Passagiere! Bis 22.45 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte das abgefackelte Dachgeschoss noch weiter auf mögliche Brandnester. Erst dann - nach insgesamt fünf Stunden - kehrten die letzten Fahrzeuge auf die jeweiligen Wachen zurück. Einsatzleiter der Feuerwehr lobt Verhalten der anderen Anwohner Das Mehrfamilienhaus ist vorerst unbewohnbar. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. © Feuerwehr Heiligenhaus Am Samstagmorgen rückten die Feuerwehrleute erneut aus, um das Gebäude noch einmal mithilfe einer Wärmebildkamera auf mögliche Glutnester zu untersuchen. Es wurden aber keine mehr entdeckt. Das Gebäude ist vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner kümmerten sich selbst um eine anderweitige Unterbringung. Während des Einsatzes wurden sie von anderen Anwohnern vorbildlich mit Keksen, Süßigkeiten und heißen Getränken versorgt. Feuerwehreinsätze Feuerwehr-Großeinsatz wegen Wohnungsbrand: Polizei unterstützt Evakuierung "Das war das Gegenteil von dem, was man vereinzelt in den Silvesternächten sieht und dafür vielen lieben Dank", lobte Einsatzleiter Jan Heinisch die Solidarität in der Buchenstraße.

Titelfoto: Feuerwehr Heiligenhaus