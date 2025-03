18.03.2025 15:16 65 Heuballen in Flammen: Feuerwehreinsatz an Tiergehege

Am Montagabend standen gegen 18 Uhr an der Parzivalstraße in Karlsruhe-Hagsfeld plötzlich mehrere Heuballen in Brand.

Von Kim Marie Moser

Karlsruhe - Am Montagabend standen in Karlsruhe-Hagsfeld plötzlich mehrere Heuballen in Brand. Gegen 18 Uhr brannten etwa 65 Heuballen in der Nähe eines Tiergeheges in Karlsruhe. © Tim Müller / EinsatzReport24 Wie die Polizei mitteilte, gab es eine Rauchentwicklung bei einem Tiergehege in der Parzivalstraße, die gegen 18 Uhr bei den Beamten gemeldet wurde. Sofort machten sich die Rettungskräfte gemeinsam mit den Kameraden der Feuerwehr auf den Weg. Vor Ort angekommen, brannten bereits etwa 65 Heuballen, der Rauch reichte bis hin zur Gustav-Heinemann-Allee. Die Feuerwehrleute machten sich an die Löscharbeiten, gegen 20 Uhr war der Brand schließlich bekämpft. Die Tiere aus dem Gehege wurden vorsorglich in Sicherheit gebracht, verletzt wurden sie allerdings nicht. Auch Personen kamen nicht zu Schaden. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Die Polizei sucht dafür weiterhin Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0721/666-5555 entgegengenommen.

