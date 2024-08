65 Verletzte bei Riesenrad-Brand beim "Highfield": Erste Experten-Einschätzung zur Ursache

Am Samstagabend stand plötzlich eine Gondel des "Highfield"-Riesenrads in Flammen. Es gibt mindestens 23 Verletzte. Die Polizei ermittelt nun zur Ursache.

Von Eric Mittmann, Oliver Wunder, Annika Rank

Großpösna - Dramatische Szenen auf dem Highfield 2024! Am Samstagabend stand plötzlich eine Gondel des Riesenrads in Flammen. Es wurden mindestens 23 Menschen verletzt. Am Sonntag laufen die Ermittlungen zur Ursache auf Hochtouren, ein Experte untersucht den Brandort.

Zuerst stand eine Gondel des Riesenrads beim Highfield Festival in Flammen. © Eric Mittmann Nach Angaben eines TAG24-Reporters von vor Ort konnte die Feuerwehr den Brand schnell löschen, danach übernahm die Polizei und sperrte den Bereich um das Riesenrad weiträumig ab. Die Lage hatte sich zunächst unübersichtlich gestaltet. So hatte Veranstalter FKP Scorpio kurz vor 22 Uhr per Bühnenansage verkündet, dass bei dem Feuer niemand verletzt worden sei. Wie die Polizei später mitteilte, gab es mindestens 23 Verletzte, zum Alter und Geschlecht könne man aber auch am Sonntagmittag noch keine Angaben machen. Polizeisprecherin Josephin Sader erklärte, dass vier Personen Brandverletzungen erlitten haben sollen. "Eine Person erlitt eine Sturzverletzung, Ersthelfer, darunter Polizisten, sowie weitere Insassen der Gondeln mussten mit Rauchverletzungen behandelt werden." Mindestens vier Polizisten wurden verletzt. Feuerwehreinsätze Haus brennt nach Explosion: Vier Schwerverletzte, darunter zwei Kinder 16 Personen seien ins Krankenhaus gebracht worden, der Großteil von ihnen wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung, so der Stand am Nachmittag. Insgesamt seien 65 Personen ärztlich versorgt worden, glücklicherweise aber niemand im lebensbedrohlichen Zustand.

Feuer auf Highfield Festival: Besucher saßen im Riesenrad

Die Polizei sperrte den Bereich ums Riesenrad weiträumig ab. © Christian Grube

Die Gondel stand komplett in Flammen, während noch weitere Menschen im Riesenrad saßen. © Christian Grube

Auch eine weitere Gondel am Riesenrad geriet in Brand. © Christian Grube Die leere Kabine fing gegen kurz nach 21 Uhr während des Auftritts von Ski Aggu an zu brennen. Dem 26-Jährigen sei über Kopfhörer mitgeteilt worden, er solle sein Konzert auf keinen Fall abbrechen, um eine Massenpanik zu vermeiden, wie er später auf Instagram berichtete.

Das Feuer sei nach Angaben des Betreibers Sebastian Hannstein beim Fahrgastwechsel ausgebrochen. Er sei schockiert und fassungslos: "Seit Generationen betreibt meine Familie Riesenräder. So etwas ist noch nie passiert." Seine Mitarbeiter hätten geistesgegenwärtig reagiert, erläuterte Hannstein. "Sie haben das Riesenrad beschleunigt und so die Evakuierung der anderen Gondeln beschleunigt." So wurden nach und nach alle Passagiere befreit, während das Feuer auch auf eine zweite Gondel übersprang. Feuerwehreinsätze Wegen Starkregen: Feuerwehr im Erzgebirge im Dauereinsatz Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch unklar, erklärte Polizeisprecherin Sader. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, am frühen Sonntagmorgen begann zudem ein Brandexperte vor Ort mit seinen Untersuchungen.

Brandursachenermittler legt erstes Ergebnis vor

Wie die Polizei am Sonntagmittag mitteilte, hat der vor Ort eingesetzte Brandexperte inzwischen eine erste Einschätzung abgegeben: Demnach sei unter dem Riesenrad befindliches Material "auf unbekannte Art und Weise" in Brand geraten, danach habe das Feuer dann auf die Gondel übergegriffen. Möglicherweise handelte es sich um am Boden liegende Matten. Die Ermittlungen zu dem Unglück laufen weiterhin auf Hochtouren.

Highfield-Besucher können an "Safer Space"-Ort über Geschehnisse sprechen