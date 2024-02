20.02.2024 09:18 80.000 Euro Schaden: 40 Einsatzkräfte kämpfen gegen Hausbrand

Am Montagnachmittag brach ein Brand in einem Einfamilienhaus in Bad Schmiedeberg aus.

Bad Schmiedeberg - Im Landkreis Wittenberg brach am Montagnachmittag ein Feuer in einem Einfamilienhaus aus. Dabei entstand ein erheblicher Schaden. Beim Brand wurde niemand verletzt. (Symbolbild) © dpa/Niklas Treppner Einen Sachschaden von insgesamt 80.000 Euro hat der Brand in dem Einfamilienhaus in Bad Schmiedeberg verursacht. Am Dienstag solle vor Ort die Ermittlung zur Brandursache beginnen, sagte ein Polizeisprecher. Demnach sei am frühen Nachmittag das Feuer in einem Einfamilienhaus ausgebrochen. Feuerwehreinsätze Dachstuhlbrand: Mehrere Feuerwehren in Nordthüringen im Einsatz Die drei Bewohner des Hauses blieben unverletzt. 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren mit den Löscharbeiten beschäftigt. Zur Bewohnbarkeit des Hauses nach dem Brand konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Die Ermittlungen dauern an.

