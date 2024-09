Abgestellter Mercedes fängt Feuer: Halterin muss sich wegen Trunkenheit verantworten

Heidelberg - Zu einem Fahrzeugbrand musste die Feuerwehr am Dienstagabend in Baden-Württemberg ausrücken. Die bisherigen Erkenntnisse zum Feuer werfen Fragen auf.

Ein Mercedes Benz geriet in Brand. Mit dem Auto wurde kurz zuvor noch gefahren. © René Priebe • PR-Video

Gegen 21 Uhr wurde ein Mercedes in der Carl-Zuckmayer-Straße Opfer der Flammen, brannte vollständig aus. Kurzzeitig geriet auch ein in der Nähe geparkter BMW in Brand.

Den Kameraden gelang es jedoch, beide Auto-Brände erfolgreich zu bekämpfen.

Die 76 Jahre alte Mercedes-Halterin wurde vor Ort angetroffen. Sie blieb unverletzt, stand jedoch deutlich unter dem Einfluss von Alkohol.

Weil das Fahrzeug kurz vor dem Brand erst abgestellt worden war, wird gegen sie im Rahmen einer begangenen Trunkenheitsfahrt ermittelt.

Die Ursache des Feuers ist noch nicht restlos geklärt. Ein technischer Defekt kann nicht ausgeschlossen werden.