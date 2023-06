Millionen-Schaden: Feuerteufel steckt Luxusautos in Brand!

Achern - In der Nacht zum Donnerstag machte sich ein Brandstifter im Ortenaukreis an mehreren hochwertigen Autos zu schaffen.

Sieben Autos wurden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Mitleidenschaft gezogen. © Christina Häußler / EinsatzReport24

Gegen 0.20 wurden die Einsatzkräfte über einen Brand auf dem Gelände eines Autohauses in der Neulandstraße in Achern informiert. Gleich sieben teure Wagen der Marken BMW, Audi und Mercedes befanden sich in Vollbrand.

Wie die Polizei mitteilte, konnten die völlig ausgebrannten Autos nicht mehr gerettet werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 750.000 Euro.

Aufgrund vorliegender Hinweise gehen die Ermittler von Brandstiftung aus.

Bereits am Mittwochmorgen gegen 6 Uhr wurde die Feuerwehr zu dem Autohaus gerufen. Insgesamt standen drei Autos der Marken Land Rover, Audi und VW in Brand. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 250.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei geht auch bei diesem Vorfall von Brandstiftung aus. Die Zusammenhänge der beiden Taten werden nun geprüft. Augenzeugen hatten offenbar eine schwarz bekleidete Person mit einer FFP2-Maske beobachtet, die sich vom Tatort entfernte.