30.06.2025 13:37 Brandstiftung an Grundschule? Neun Kinder nach Feuer in Klinik gebracht

An der Erich-Kästner-Grundschule in Darmstadt-Kranichstein kam es am Montagvormittag zu einem Brand: Neun Kinder wurde danach in eine Klinik gebracht!

Von Florian Gürtler

Darmstadt - Feueralarm an der Erich-Kästner-Grundschule in Darmstadt: Über 30 Kinder atmeten Rauch ein und mussten vom Rettungsdienst betreut werden, neun Kinder wurden in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht. Alles in Kürze Feueralarm an der Erich-Kästner-Grundschule in Darmstadt

Über 30 Kinder atmeten Rauch ein

Neun Kinder wurden in ein Krankenhaus gebracht

Brandstiftung vermutet, Sachschaden im fünfstelligen Bereich

Kriminalpolizei übernimmt Ermittlungen Mehr anzeigen Alarm an der Erich-Kästner-Grundschule in Darmstadt-Kranichstein: Nach einem Brand mussten zahlreiche Kinder vom Rettungsdienst betreut werden. © 5VISION.NEWS Die Feuerwehr wurde gegen 10 Uhr am Montag über den Notruf alarmiert, wie die Polizei in Südhessen mitteilte. Rasch waren die Brandbekämpfer vor Ort und "lokalisierten zügig das Feuer innerhalb eines Gebäudes der Schule", wie ein Sprecher erklärte. "Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand wurde ein Handtuchspender angezündet und geriet in Brand", hieß es weiter. Die Feuerwehrleute konnte die Flammen schnell löschen. Feuerwehreinsätze Feuer auf Balkon: Zwei Verletzte und eine gerettete Katze Feuerwehreinsätze Solaranlage in Flammen: Dachstuhl stürzt ein Durch den Brand war es zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Mehr als 30 Kinder wurden von Einsatzkräften des Rettungsdienstes vor Ort versorgt, da sie Rauch eingeatmet hatten. Neun Kinder wurden für weitere Untersuchungen in eine Klinik gebracht. Feuer in der Erich-Kästner-Grundschule in Darmstadt Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mehrere zehntausend Euro. Zudem gehen die Ermittler davon aus, dass das Feuer in der Erich-Kästner-Grundschule in Darmstadt-Kranichstein auf Brandstiftung zurückgeht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Fall übernommen.

Titelfoto: 5VISION.NEWS