05.12.2024 06:46 Alarm in Liederbach: Evakuierung von Mehrfamilienhaus

Wohnhaus-Brand in Liederbach am Taunus: Zahlreiche Einsatzkräfte rückten am Mittwochabend aus, das Mehrfamilienhaus musste komplett evakuiert werden!

Von Florian Gürtler

Liederbach am Taunus - Ein Wohnhaus-Brand ließ Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Mittwochabend in die Taunus-Gemeinde Liederbach ausrücken! Zahlreiche Einsatzkräfte waren im Einsatz, der Brand konnte erfolgreich gelöscht werden. © 5VisionNews In dem dreistöckigen Mehrfamilienhaus sei es zu einem "sehr ausgeprägten Brand" gekommen, der sich durch "das komplette Kellergeschoss" gezogen habe, erklärte ein Sprecher der Feuerwehr Liederbach. Fotos zeigen, dass Rauchwolken aus dem Keller aufstiegen und das Wohnhaus einhüllten. Schon beim Eintreffen der Brandbekämpfer hätten viele Hausbewohner das Gebäude selbständig verlassen gehabt. Der gesamte Wohnkomplex sei evakuiert worden. Feuerwehreinsätze Brennende Scheune stürzt ein: Feuerwehr stundenlang im Einsatz "Es ist zum Glück niemand verletzt worden", so der Feuerwehrsprecher. Ein Kellerbrand führte am Mittwochabend zur Evakuierung eines Mehrfamilienhauses in der Gemeinde Liederbach am Taunus. © 5VisionNews Die Hausbewohner seien in einer Flüchtlingsunterkunft des Main-Taunus-Kreises untergebracht worden, sodass die Menschen, die bei winterlicher Kälte auf der Straße waren, "sehr schnell im Warmen untergebracht waren". Der Kellerbrand konnte erfolgreich gelöscht werden. Zur Brandursache gibt es noch keine Erkenntnisse.

Titelfoto: 5VisionNews