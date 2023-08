Alarm im Odenwald wegen Wohnhaus-Brand: Feuerwehr rettet 14 Menschen

Odenwald/Michelstadt - Mehrere Feuerwehren aus dem südhessischen Odenwald rückten zu einem Großeinsatz aus: In einem Mehrfamilienhaus in Michelstadt war am frühen Samstagmorgen ein Brand ausgebrochen, die Einsatzkräfte mussten 14 Personen aus dem völlig verrauchten Gebäude retten, darunter zwei Kleinkinder und ein Säugling.