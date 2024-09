Alarm in Nordsachsen! Gartenlaube fackelt ab

Krostitz - Die Feuerwehr musste am Mittwochmorgen in den Krostitzer Ortsteil Zschölkau ausrücken.

Die Gartenlaube brannte am Mittwochmorgen aus. © Facebook/Freiwillige Feuerwehr Krostitz

Wie Polizeisprecherin Sandra Freitag berichtete, waren die Einsatzkräfte gegen 6.30 Uhr zu einer brennenden Gartenlaube in der Rackwitzer Straße alarmiert worden.

Beim Eintreffen der Kameraden schlugen die Flammen mitsamt der dichten Rauchwolken bereits derart hoch in den Himmel, dass an die Anwohner des Ortes eine Warnmeldung per App verschickt wurde. Während der Löscharbeiten sollten die Fenster und Türen zur Sicherheit geschlossen bleiben.

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Zschölkau, Krostitz, Rackwitz, Priester und Krensitz gelang es schließlich, den Brand unter Kontrolle zu bringen und abzulöschen.

Die Gartenlaube war allerdings nicht mehr zu retten und brannte vollständig ab. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.