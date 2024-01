01.01.2024 13:54 Als Lagerhalle in Flammen steht, bangen Hunderte Schafe um ihr Leben

Von Simon Schwenk

Bühl - Ein verheerender Großbrand wütete in der Silvesternacht auf einem Ökonomiebetrieb am Rande von Bühl (Landkreis Rastatt) in Mittelbaden. Die Lagerhalle brannte in der Silvesternacht lichterloh. © Bonny Kornmeier / EinsatzReport24 In der Silvesternacht gegen 3 Uhr wurden Polizei, umliegende Feuerwehren sowie der Rettungsdienst zu einem Aussiedlerhof bei Bühl-Moos gerufen. Ein Ökonomiegebäude des Anwesens, in dem landwirtschaftliche Geräte und Erzeugnisse gelagert wurden, stand zu diesem Zeitpunkt bereits lichterloh in Flammen. Die 120 Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten ein Übergreifen auf ein Nebengebäude, in dem sich etwa 240 Schafe befanden, glücklicherweise verhindern. Feuerwehreinsätze Brand in Mehrfamilienhaus: Feuerwehr findet Frau im Treppenhaus Verletzte gab es keine zu beklagen. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich jedoch auf 1.500.000 Euro. Mit einer langen Drehleiter wurde die Bühler Feuerwehr schließlich den Flammen Herr. © Bonny Kornmeier / EinsatzReport24 Das Polizeirevier Bühl hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

