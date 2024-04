29.04.2024 18:51 566 Angebranntes Essen löst Feuerwehreinsatz im Erzgebirge aus

In Geyer (Erzgebirge) brach am Montagnachmittag ein Brand in einem Wohnhaus aus. Grund für das Feuer war angebranntes Essen.

Von Julian Winkler

Geyer - Feuerwehreinsatz am Montag im Erzgebirge: In einem Wohnhaus in Geyer brach ein Feuer aus. Die Feuerwehr konnte den Brand glücklicherweise schnell löschen. In der Hainstraße in Geyer (Erzgebirge) kam es am Montagnachmittag zu einem Feuerwehreinsatz: In einem Wohnhaus brach ein Brand in einer Küche aus. © Bernd März Am Nachmittag wurden die Einsatzkräfte in die Hainstraße gerufen. Dort war es in einem Wohnhaus zu einem Küchenbrand kommen. Der Grund: Essen war auf einem Herd angebrannt. Die Einsatzkräfte begannen mit den Löscharbeiten, konnten schnell Entwarnung geben. Dennoch musste wohl eine Person mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Im Einsatz waren etwa 45 Einsatzkräfte.

Titelfoto: Bernd März