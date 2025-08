Anwohner nach Kellerbrand evakuiert: Zwei Verletzte bei Doppel-Brandstiftung

Delitzsch - Nachdem knapp zwei Wochen zuvor bereits ein Brand im Keller eines Delitzscher Mehrfamilienhauses ausgebrochen war, mussten in der Nacht zu Sonntag erneut Menschen aufgrund eines Feuers evakuiert werden.

Alles in Kürze

Die Bewohner mussten zwischenzeitlich evakuiert werden. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Auch dieses Mal kam es in einem Mehrfamilienhaus, allerdings in der Alexander-Puschkin-Straße, zum Brand in den Kellerräumen.

Unbekannte verschafften sich laut Polizei zwischen 3.40 und 4.20 Uhr Zugang zu dem Gebäude und legten dann ein Feuer im Keller. Dieses beschädigte unter anderem die Abwasserleitung.

Nachdem die Beamten die Bewohner evakuiert hatten, löschte die freiwillige Feuerwehr den Brand. Zwei Männer (19, 63) wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

"Durch die Polizeibeamten konnte zudem ein zweiter Brandherd unweit zum ersten entdeckt werden, welcher durch die Feuerwehr sofort gelöscht wurde", erklärte Polizeisprecher Tom Erik Richter. Schäden konnten dank der schnellen Reaktion der Einsatzkräfte vermieden werden.