Appartements nicht mehr bewohnbar! Feuer in Wuppertaler Mehrfamilienhaus ausgebrochen

In einem Wohnhaus in Wuppertal bricht am späten Sonntagabend ein Feuer aus. Ein Mann wird leicht verletzt. Mehrere Wohnungen sind unbewohnbar.

Von Jonas Reihl

Wuppertal - Mehrere Wohnungen sind nach einem Feuer in einem Wuppertaler Mehrfamilienhaus am Sonntagabend vorerst nicht mehr bewohnbar. Eine Person musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Wuppertaler Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. © Florian Schmidt Nach ersten Angaben wurde die Feuerwehr um 22.25 Uhr zu dem Gebäude in die Straße Bireneichen gerufen. Vor Ort angekommen, schlugen den Einsatzkräften bereits Flammen aus den Fenstern einer Wohnung im zweiten Obergeschoss entgegen. Der Bewohner des Appartements konnte sich zuvor zwar selbstständig zu einem Nachbarn retten. Dennoch musste der Mann mit einer Rauchgasvergiftung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht werden. Weitere Verletzte gab es nicht. Feuerwehreinsätze Meterhohe Flammen: Baumarkt für Sonderposten im Vollbrand Daneben holten die Einsatzkräfte fünf weitere Menschen aus dem Haus, ehe das Feuer zeitnah gelöscht werden konnte. Insgesamt zehn Wohnungen sind nach dem Brand in dem Mehrfamilienhaus am Sonntagabend aktuell nicht bewohnbar. © Florian Schmidt Feuer in Wuppertal: Polizei ermittelt zur Brandursache Wegen des Rauches, der sich im Gebäude verteilt hatte, seien aktuell insgesamt zehn Wohnungen nicht bewohnbar, teilt die Feuerwehr weiter mit. Ihre Bewohnerinnen und Bewohner wurden demnach zunächst in anderen Häusern untergebracht. Die Schadenshöhe und auch die Brandursache waren laut Polizei zunächst unklar. Hierzu wird nun ermittelt.

Titelfoto: Bildmontage: Florian Schmidt (2)