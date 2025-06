14.06.2025 15:34 Lagerhalle steht lichterloh in Flammen: Gewaltige Rauchsäule steigt auf

Am Samstag ist die Feuerwehr zu einer Lagerhalle in Velbert ausgerückt, die lichterloh in Flammen stand. Eine gewaltige Rauchsäule stieg empor.

Von Laura Miemczyk

Velbert - Am Samstag ist die Feuerwehr zu einer Lagerhalle in Velbert ausgerückt, die lichterloh in Flammen stand. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Alles in Kürze Lagerhalle in Velbert steht lichterloh in Flammen.

Feuerwehr rückt mit Wasserwerfer und Drehleiter an.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Brandursache und Sachschaden noch unklar.

Polizei sperrt Neustraße und Panoramaradweg ab. Mehr anzeigen Die Rauchwolke war derart gewaltig, dass sie schon aus der Ferne unübersehbar war. © Feuerwehr Velbert Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers waren die Einsatzkräfte am Morgen zu der Halle an der Neustraße in Velbert-Tönisheide alarmiert worden und sahen schon auf der Anfahrt die massive Rauchsäule, die über dem Gelände emporstieg. Bei Eintreffen der Kameraden stand das Gebäude dann bereits in Vollbrand, Menschen befanden sich jedoch nicht mehr im Inneren. Sofort begannen die Kräfte mit den umfangreichen Löschmaßnahmen und setzten dabei auch einen Wasserwerfer, eine Drehleiter und Drohnen ein. Feuerwehreinsätze Brand in Mehrfamilienhaus: Zwei Menschen in Wernigerode verletzt Ein Übergreifen der Flammen auf den nahe gelegenen Böschungsbereich habe verhindert werden können, wie es hieß. Neben den Brandbekämpfern waren auch Kräfte des Technischen Hilfswerks im Einsatz. Zudem seien die Stadtwerke, die Technischen Betriebe sowie das Umweltamt vor Ort gewesen, schilderte der Sprecher. Menschen befanden sich bei Eintreffen der Kräfte zum Glück nicht mehr in der Lagerhalle. © Feuerwehr Velbert Die Feuerwehr setzte bei ihren Löscharbeiten unter anderem einen Wasserwerfer ein. © Feuerwehr Velbert Die Halle wurde bei dem Feuer vollständig zerstört. Die Höhe des Sachschadens muss noch ermittelt werden. © Feuerwehr Velbert Brandursache muss noch ermittelt werden Die Polizei sperrte die Neustraße sowie Bereiche des Panoramaradwegs während der Löscharbeiten ab.

"Zur Brandursache kann derzeit keine Aussage getroffen werden", informierten die Kameraden. Auch die Höhe des Sachschadens sei aktuell noch unklar.

Titelfoto: Feuerwehr Velbert