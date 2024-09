Aufzug in Mehrfamilienhaus brennt: Drei Personen verletzt

Düsseldorf - Um kurz nach Mitternacht wurde die Feuerwehr Düsseldorf zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Garath gerufen.

In Düsseldorf hat ein Aufzug in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. © Patrick Schüller

Gegen 0 Uhr in der Nacht auf Freitag meldeten Anrufer, dass es in einem Hochhaus an der Stettiner Straße brennen würde.

Als die ersten Einsatzkräfte nur wenige Minuten später vor Ort eintrafen, war das Treppenhaus bereits stark verraucht.

Sofort gingen mehrere Trupps zur Menschenrettung und Brandbekämpfung in das Gebäude.

Die Löschtrupps konnten das Feuer im Bereich des Aufzuges ausfindig machen und löschten es direkt.

Umliegende Bereiche wurden auf eine Brandausbreitung kontrolliert und Lüftungsmaßnahmen durchgeführt.

Allerdings konnte durch das schnelle Eingreifen eine Ausbreitung auf weitere Wohnungen verhindert werden. Dennoch mussten drei Bewohner durch den Rettungsdienst erstversorgt und anschließend zur weiteren Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht werden.