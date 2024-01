19.01.2024 16:10 Auto brennt auf Tankstellen-Gelände: Straße komplett dicht!

Am Donnerstagabend kam es zu einem gefährlichen Großeinsatz an einer Tankstelle in Magdeburg. Polizei und Feuerwehr mussten den Bereich absperren.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem gefährlichen Großeinsatz an einer Tankstelle in Magdeburg. Polizei und Feuerwehr mussten den Bereich absperren. Auf einem Tankstellengelände in Magdeburg brannte am Donnerstag ein Auto. (Symbolbild) © Felix Kästle/dpa Gegen 15 Uhr rollte ein 38-Jähriger mit seinem Kleinwagen auf das Tankstellengelände in der Hallischen Straße in der Magdeburger Altstadt. Dort bemerkte er plötzlich, dass Rauch aus seinem Auto aufstieg, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit. Er steuerte den Wagen zum Rand des Geländes, um Sicherheitsabstand zu den Tanksäulen sicherzustellen. Dort fing das Auto dann komplett Feuer. Feuerwehreinsätze Garagenbrand springt auf Einfamilienhaus über: 300.000 Euro Schaden Aus Sicherheitsgründen sperrte die Polizei kurzzeitig die Hallische Straße in beide Richtungen voll ab. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die Brandursache war wohl ein technischer Effekt beim Fahrzeug, hieß es. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Schon eine Stunde später konnte die Sperrung beendet werden.

