20.07.2025 12:22 Auto brennt unter A4-Brücke aus

Am Sonntag stand unter der A4-Brücke an der Abfahrt Oberlichtenau ein Auto in Flammen.

Von Claudia Ziems

Lichtenau - Feuerwehreinsatz in Oberlichtenau am Sonntag. Alles in Kürze Auto brennt unter A4-Brücke in Oberlichtenau aus

Fahrzeug brannte komplett aus

Feuerwehr mit 6 Fahrzeugen und 38 Kameraden im Einsatz

Niemand verletzt, Schadenhöhe unklar

Am Vormittag stand unter der A4-Brücke an der Abfahrt Oberlichtenau ein Auto in Flammen. Das Fahrzeug brannte komplett aus, die Rauchwolke war kilometerweit zu sehen. Die Feuerwehr Oberlichtenau war mit sechs Fahrzeugen und 38 Kameraden im Einsatz. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand. Die Brandursache und die entstandene Schadenhöhe sind noch unklar. Die Chemnitzer Straße musste während des Einsatzes voll gesperrt werden.

Titelfoto: Erik Frank Hoffmann