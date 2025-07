23.07.2025 14:58 Kellerbrand in Mehrfamilienhaus: Vier Bewohner verletzt

Blaulicht in Stendal: Am Dienstagabend fing ein Keller in einem Mehrfamilienhaus Feuer. Vier Menschen wurden verletzt.

Von Lena Schubert

Stendal - Alarm in Stendal: Am Dienstagabend fing ein Keller in einem Mehrfamilienhaus Feuer. Vier Menschen wurden verletzt. Alles in Kürze Kellerbrand in Stendal: Vier Menschen verletzt

Feuer in Mehrfamilienhaus in der Robert-Dittmann-Straße

Kinderwagen fing Feuer im Keller

Vier Bewohner leicht verletzt und evakuiert

Sachschaden von etwa 5000 Euro Mehr anzeigen In Stendal brach am Abend ein Brand in einem Mehrfamilienhaus aus. © Polizeirevier Stendal Gegen 20.55 Uhr bemerkte eine Augenzeugin, wie Qualm aus einem Fenster in der Robert-Dittmann-Straße austrat, sie verständigte die Polizei. Vor Ort stellte sich dann heraus, dass in den Kellerräumen des Mehrfamilienhauses ein Kinderwagen auf ungeklärte Weise Feuer gefangen hatte. Wie das Polizeirevier Stendal mitteilte, wurden alle Bewohner vorsorglich evakuiert. Dabei verletzten sich vier Personen leicht und mussten vom Rettungsdienst versorgt werden. Die Kameraden der Feuerwehr konnten den Brand dann erfolgreich löschen. Die Brandursache ist derzeit unklar und wird durch die Kriminalpolizei ermittelt. Die Bewohner konnten nach den Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt, hieß es.

Titelfoto: Polizeirevier Stendal