Auto im Rhein führt zu Wasserrettungs-Einsatz und gibt Rätsel auf

Mainz - Ein bei Mainz-Laubenheim im Rhein entdecktes Auto hat am gestrigen Sonntag für einen größeren Feuerwehreinsatz gesorgt und gibt weiterhin Rätsel auf.

Taucher der Feuerwehr erkundeten das Auto und konnten zum Glück feststellen, dass sich keine Personen darin befanden. (Symbolbild) © Boris Rössler/dpa

Ein Sprecher der Feuerwehr schilderte noch am Sonntagabend das Geschehen. Demnach war die Feuerwehr gegen 16.30 Uhr alarmiert und zu dem Einsatzort in der Nähe der NATO-Rampe in Laubenheim gerufen worden.

Vor Ort führte dann der Zeuge, der die Feuerwehr verständigt hatte, die Einsatzkräfte zu dem Ort, an dem das Auto entdeckt wurde.

Rettungstaucher der Mainzer Berufsfeuerwehr erkundeten daraufhin laut dem Sprecher das Fahrzeug und konnten glücklicherweise feststellen, dass sich keine Personen darin befanden.

Das Auto wurde daraufhin von den Tauchern gegen Abtreiben gesichert, sodass eine Gefahr für die Schifffahrt ausgeschlossen werden kann. Der Einsatz konnte gegen 18.50 Uhr beendet werden.