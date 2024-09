15.09.2024 16:17 Autobrand greift auf Garagen über: Mehrere Fahrzeuge fallen Flammen zum Opfer

Ein anfänglicher Brand eines Autos hat am frühen Sonntagmorgen zu schweren Schäden in einer Garagenanlage in Weißenfels gesorgt.

Von Eric Mittmann

Weißenfels - Der Brand eines Kleintransporters hat am frühen Sonntagmorgen zu schweren Schäden in einer Garagenanlage in Weißenfels (Burgenlandkreis) gesorgt. Feuerwehrleute bei der Bekämpfung des Garagenbrandes. Als die Kameraden eingetroffen waren, hatte das Feuer bereits auf den Komplex übergegriffen. © Montage: Screenshots/facebook.com/fwweissenfels Wie sowohl Polizei als auch Feuerwehr mitteilten, hatten sie gegen 3 Uhr Meldung erhalten, dass vor einem Garagenkomplex an der Waltherstraße ein abgestellter Kleintransporter in Flammen stand. Beamte und Kameraden der Feuerwehr Weißenfels eilten umgehend zum Ort des Geschehens. Als die Polizisten, die zuerst da waren, eintrafen, stand der Transporter bereits in Vollbrand und das Feuer griff auf die angrenzenden Garagen über. Die kurz darauf angekommene Feuerwehr konnte ein Ausbreiten des Brandes nicht mehr verhindern. Insgesamt zehn Garagen waren von dem Feuer betroffen. Darüber hinaus wurden vier Autos, ein Motorrad, ein Moped und ein Anhänger beschädigt. Feuerwehreinsätze Feuer richtet schweren Schaden an: Doppelhaushälfte brennt in der Börde Mit Hilfe zusätzlicher Unterstützung der Feuerwehr Borau konnte der Brand schließlich gelöscht werden. Gegen 7 Uhr war der Einsatz der Kameraden beendet. Polizei geht von Brandstiftung aus Neben den Garagen wurden mehrere Fahrzeuge beschädigt. © Montage: Screenshots/facebook.com/fwweissenfels Wie hoch der Schaden ausfiel, konnte die Polizei am Sonntag noch nicht mitteilen. Derweil laufen bereits die Ermittlungen zur Ursache des Brandes. "Nach aktuellem Stand wird von einer Brandstiftung ausgegangen", hieß es vonseiten der Behörde. Zeugen sollen einen silbernen BMW beobachtet haben, der kurz nach Brandausbruch den Ort des Geschehens verließ. Ob das Auto bzw. dessen Fahrer etwas mit dem Brand zu tun hat, werde derzeit geprüft. Feuerwehreinsätze Warnung an Bevölkerung: Große Lagerhalle brennt im Landkreis Harz Verletzt wurde bei dem Feuer glücklicherweise niemand. 23 Kameraden der Feuerwehren aus Weißenfels und Borau kamen zum Einsatz.

