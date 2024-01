Autoliebhaber-Herz bricht: Feuer zerstört Scheune mit wertvollen Oldtimern

Weiherhammer - Eine Scheune mit sieben Oldtimern ist in der Oberpfalz durch ein Feuer zerstört worden. Der Sachschaden ist enorm.

Der Brand der Scheune löste einen Großalarm bei der Feuerwehr aus. © vifogra

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, brach das Feuer gegen Mitternacht in Weiherhammer (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) aus.

Das Feuer war schon von der Hauptstraße im Ortsteil Dürnast sichtbar.

Die Flammen griff von einer Scheune auf eine weitere über. Die Gebäude konnten von der Feuerwehr nicht gerettet werden.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand - doch die Oldtimer wurden zerstört.

Nach ersten Schätzungen entstand dabei ein Schaden in Millionenhöhe.