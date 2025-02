Autowerkstatt steht in Flammen: Bewohner müssen evakuiert werden

Ohrdruf - Stundenlang war die Feuerwehr am frühen Sonntagmorgen im Einsatz: Im Landkreis Gotha brannte eine Autowerkstatt lichterloh.

Die Werkstatt wurde von den lodernden Flammen völlig zerstört. © Facebook/Freiwillige Feuerwehr Crawinkel

Die Kameraden wurden gegen 2.45 Uhr in der Nacht in die Hermann-Kirchner-Straße im Ohrdrufer Ortsteil Wölfis alarmiert, erklärte ein Polizeisprecher am Sonntag.

Zahlreiche Wehren aus der Umgebung rückten an, um bei den Löschmaßnahmen zu unterstützen.

Sowohl das Gebäude selbst als auch die darin stehenden Fahrzeuge konnten jedoch nicht mehr gerettet werden - sie brannten völlig nieder. Der Sachschaden ist enorm, er wurde von den Beamten auf rund 300.000 Euro geschätzt.

Während des Einsatzes haben Bewohner aus angrenzenden Häusern für kurze Zeit evakuiert werden müssen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Einsatz dauerte bis circa 7.30 Uhr am Morgen.