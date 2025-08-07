 1.160

Großeinsatz im Norden: Explosionen in Betrieb, Feuerwehrmann verletzt

In einem Gewerbebetrieb in Kiel ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Kurz darauf kam es zu Explosionen. Die Feuerwehr ist seit Stunden im Einsatz.

Von Bastian Küsel

Kiel - Alarm in Kiel: In der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt ist am Mittwochabend in einem Gewerbebetrieb ein Feuer ausgebrochen. Auch am Donnerstagmorgen kämpfen die Einsatzkräfte noch gegen die Flammen.

Wie die Feuerwehr mitteilte, meldete sich ein aufmerksamer Passant gegen 22.30 Uhr über den Notruf - er hatte im Dachbereich des Betriebes im Stadtteil Wellsee einen Flammenschein entdeckt.

Bereits auf der Anfahrt konnten die alarmierten Kameraden wenig später eine starke Rauchentwicklung feststellen, woraufhin Verstärkung angefordert wurde.

Vor Ort begann die Feuerwehr mithilfe von zwei Drehleitern und mehreren Stahlrohren umgehend mit der Brandbekämpfung.

Diese wurde allerdings erschwert, als mehrere Druckgasbehälter in dem Gebäude explodierten! Einige Kräfte mussten kurzzeitig in Sicherheit gebracht werden.

Feuerwehr seit Stunden in Kiel im Einsatz, Ende nicht absehbar

Die Feuerwehr ist seit Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Wie lange der Einsatz noch dauern wird, ist nicht absehbar.

Aufgrund der weiterhin starken Rauchentwicklung wurden Anwohner in den Stadtteilen Wellsee, Elmschenhagen und Rönne sowie in Schwentinental, Ortsteil Klausdorf, über entsprechende Dienste gewarnt, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Glücklicherweise zeigten die Löscharbeiten im weiteren Verlauf des Einsatzes Wirkung, sodass gegen 1.30 Uhr erste Kräfte wieder abgezogen werden konnten - in der Spitze war die Feuerwehr mit 120 Kameraden und 30 Fahrzeugen vor Ort.

Ein Feuerwehrmann erlitt während des Einsatzes leichte Verletzungen und musste medizinisch versorgt werden. Einige seiner Kollegen sind auch am Donnerstagmorgen noch vor Ort. Wie lange der Einsatz noch dauern wird, ist nicht absehbar.

Zu der Brandursache und der Schadenshöhe machte die Feuerwehr keine Angaben. Die Polizei hat bereits entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

