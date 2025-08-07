Großeinsatz im Norden: Explosionen in Betrieb, Feuerwehrmann verletzt

Kiel - Alarm in Kiel: In der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt ist am Mittwochabend in einem Gewerbebetrieb ein Feuer ausgebrochen. Auch am Donnerstagmorgen kämpfen die Einsatzkräfte noch gegen die Flammen.

In einem Gewerbebetrieb in Kiel ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Kurz darauf kam es zu Explosionen. © nordpresse mediendienst/Jasper Hentschel

Wie die Feuerwehr mitteilte, meldete sich ein aufmerksamer Passant gegen 22.30 Uhr über den Notruf - er hatte im Dachbereich des Betriebes im Stadtteil Wellsee einen Flammenschein entdeckt.

Bereits auf der Anfahrt konnten die alarmierten Kameraden wenig später eine starke Rauchentwicklung feststellen, woraufhin Verstärkung angefordert wurde.

Vor Ort begann die Feuerwehr mithilfe von zwei Drehleitern und mehreren Stahlrohren umgehend mit der Brandbekämpfung.

Diese wurde allerdings erschwert, als mehrere Druckgasbehälter in dem Gebäude explodierten! Einige Kräfte mussten kurzzeitig in Sicherheit gebracht werden.