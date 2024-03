Rewe, MediaMarkt und Schuhladen verwandeln sich in Flammen-Meer

Mosbach - Ein Rewe in Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) steht in Vollbrand.

Dichter, schwarzer Rauch liegt über dem nordbadischen Mosbach. © Marco Priebe

Am heutigen Montagnachmittag wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem Vollbrand in Mosbach-Neckarelz gerufen. Schon nach kurzer Zeit standen auch ein angrenzender Elektromarkt von MediaMarkt und ein Schuhladen in Flammen.

Laut Polizeiangaben waren die Einsatzkräfte gegen 16.15 Uhr am Ort des Geschehens eingetroffen. Zu diesem Zeitpunkt schlugen die Flammen bereits meterhoch aus dem Einkaufszentrum in der Pfalzgraf-Otto-Straße in den nordbadischen Nachmittagshimmel, woraufhin der Einsatzbereich weiträumig abgesperrt wurde.

Die Feuerwehr war auch in den frühen Abendstunden noch mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Anwohner wurden dazu aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Umliegende Geschäfte und Gebäude wurden von Einsatzkräften der Polizei evakuiert.

Auch die B27 musste gesperrt werden, weil die Rauchschwaden die Sicht zu sehr einschränkten. Autofahrer wurden aufgefordert, den Einsatzbereich weiträumig zu umfahren.