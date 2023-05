29.05.2023 11:41 Balkon in Magdeburg steht in Flammen, Feuer breitet sich aus

Am Sonntagmorgen brach in Magdeburg auf einem Balkon in der Spielhagenstraße ein Brand aus. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 100.000 Euro.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - Am Sonntagabend kam es auf einem Balkon in der Magdeburger Spielhagenstraße zu einem Balkonbrand in einem Mehrfamilienhaus. Warum es auf dem Balkon brannte, ist noch unklar. (Symbolbild) © 123RF/noskaphoto Laut Polizeiinspektion Magdeburg geriet der Balkon im vierten Stock des Wohnhauses aus noch unbekannter Ursache in Brand. Das Feuer fing an, sich auszubreiten, nachdem mehrere brennende Teile auf drei weitere Balkone der unteren Mieteinheiten gefallen waren. Durch das schnelle Eingreifen der zuständigen Feuerwehrkräfte konnte der Brand gelöscht werden. Feuerwehreinsätze Zeugen sichten verdächtigen Transporter, plötzlich stehen acht Mülltonnen in Flammen Nach erster Einschätzung entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100.000 Euro. Ein Brandermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Titelfoto: 123RF/noskaphoto