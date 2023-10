28.10.2023 14:16 Baumaschine auf Laster geht mitten auf B87 in Flammen auf

Am Samstag stand mitten auf der B87 in Nordsachsen ein Lastwagen samt der geladenen Baumaschine in Flammen.

Von Merle Aarents

Beilrode - Plötzlich stand mitten auf der B87 in Nordsachsen ein Lastwagen samt der geladenen Baumaschine in Flammen. Das Gespann stand am Freitagmittag auf der B87 lichterloh in Flammen. © Facebook/Freiwillige Feuerwehr Beilrode Laut Freiwilliger Feuerwehr Beilrode via Facebook wurden die Kameraden am gestrigen Freitag gegen 13 Uhr auf die Bundesstraße gerufen. Die Baumaschine auf der Ladefläche des Lkw war offenbar zwischen den Beilroder Ortsteilen Zwethau und Kreischau in Brand geraten. Neben der Feuerwehr aus Beilrode seien auch Einsatzkräfte aus Torgau und aus Zwethau vor Ort gewesen, um das Feuer zu löschen. Feuerwehreinsätze Feuer an Garagenkomplex: Geklauter VW abgefackelt Ob es Verletzte gab und wie es zu dem Brand kommen konnte, ist bislang unbekannt. Die Rettungsleitstelle war am Samstag zunächst nicht erreichbar. Viel ist von der Baumaschine auf der Ladefläche nicht übrig geblieben. © Facebook/Freiwillige Feuerwehr Beilrode Sowohl der Lastwagen als auch die Maschine wurden augenscheinlich völlig zerstört.

Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Freiwillige Feuerwehr Beilrode