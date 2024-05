Wohnhaus in Brand: War ein Blitzeinschlag schuld?

Rodewisch - Am Freitag brannte ein Wohnhaus in Rodewisch ( Vogtland ). Die Ursache war vermutlich ein Blitzeinschlag.

Am Freitagmittag geriet ein Wohnhaus in Rodewisch in Brand. © David Rötzschke

Am Freitagmittag gegen 12.30 Uhr kam es nach einem schweren Gewitter zu einem Wohnhausbrand in einem Wohngebiet in Rodewisch.

Ersten Informationen zufolge soll das Feuer durch einen Blitzschlag ausgelöst wurden sein.

Die Feuerwehr rückte mit etwa 35 Kameraden an und konnte den Brand unter Kontrolle bringen. Gegen 15 Uhr war der Einsatz beendet.

Glücklicherweise wurden offenbar keine Personen verletzt. Das Haus ist jedoch vorerst nicht mehr bewohnbar.