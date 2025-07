01.07.2025 15:38 Selbst gebaute Baracke brennt: Schwerverletzter in Klinik geflogen

Bei einem Brand an einem Feld in Kolkwitz (Landkreis Spree-Neiße) ist am Montag ein 64-Jähriger schwer verletzt worden.

Von Christoph Carsten

64-Jähriger lebte in selbst gebautem Unterschlupf

Brand breitete sich auf 200 Quadratmetern aus

Hubschrauber bringt Verletzten ins Krankenhaus

Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer auf einem Feld an der Hänchener Straße im Ortsteil Hänchen aus und breitete sich in der Folge auf einer Fläche von 200 Quadratmetern aus. Vor Ort stießen die Einsatzkräfte auf einen 64-Jährigen mit Brandverletzungen. Zeugenaussagen zufolge soll der Mann an dem Feld in einem selbst gebauten Unterschlupf gelebt haben. Die barackenähnliche Schlafstätte hatte offenbar Feuer gefangen. Was genau die Brandursache war, steht bislang noch nicht fest. Der Schwerverletzte wurde per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Ein Rettungshubschrauber landete auf dem Feld und flog den Verletzten (64) in eine Klinik. © 7aktuell.de | Luca Woitow Kriminaltechniker der Brandenburger Polizei sicherten am Brandort Spuren und leiteten weiterführende Ermittlungen ein. Im Vordergrund der Ermittlungen stand, wie es zum Brand kommen konnte.



Titelfoto: 7aktuell.de | Luca Woitow