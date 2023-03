01.03.2023 13:55 Brand am Neusser Hafen: Feuerwehr rückt mit zahlreichen Kräften aus

Am Mittwochmorgen wurde die Feuerwehr in Neuss zum Hafen alarmiert, nachdem es dort zu einem Brand in einem Gewerbebetrieb gekommen war.

Von Laura Miemczyk

Neuss - In einem Gewerbebetrieb am Neusser Hafen ist am Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war am Mittwochmorgen mit zahlreichen Kräften vor Ort. © Feuerwehr Neuss Die Kameraden waren am Morgen gegen 8.55 Uhr zu einer Produktionsanlage eines Gewerbebetriebs an der Königsberger Straße im Neusser Hafen alarmiert worden, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte habe ein Teil der Produktionsanlage für Gummiteile bereits in Vollbrand gestanden. "Es drang dichter Rauch aus der Anlage", schilderte der Sprecher. "Die Rauchentwicklung war weithin sichtbar, auch eine Geruchsbelästigung war im Hafen sowie in Teilen der Innenstadt wahrzunehmen." Sofort begannen die Feuerwehrleute mit den Löscharbeiten und brachten die Flammen rasch unter Kontrolle. Durch das schnelle Eingreifen der Kräfte konnte eine Ausbreitung des Feuers somit verhindert werden. Feuerwehreinsätze Auf Bonner Marktplatz: Mann nach Verpuffung in Currywurst-Bude verletzt Für die Bevölkerung habe keine Gefahr bestanden, wie es hieß. Auch sei niemand verletzt worden. Nach etwa 90 Minuten war der Einsatz für die rund 20 Feuerwehrleute beendet. Die Brandursache ist bislang unbekannt.

Titelfoto: Feuerwehr Neuss