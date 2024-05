16.05.2024 14:59 831 Feuerinferno vor toom-Markt: Mann bei Autobrand schwer verletzt!

Vor einem toom-Markt in Staßfurt gerieten am Mittwoch zwei Fahrzeuge in Brand. Eine Person wurde schwer verletzt.

Staßfurt - Auf dem Parkplatz eines toom-Baumarktes in Staßfurt (Sachsen-Anhalt) gerieten am Mittwochnachmittag zwei Fahrzeuge in Brand. Eine Person wurde schwer verletzt.

Beide Fahrzeuge wurden durch den Brand erheblich beschädigt. © Screenshot/Facebook/Staßfurt Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei soll das Feuer von einem Mercedes ausgegangen sein. Der Fahrer bemerkte nach dem Parken, dass aus seinem Auto Rauch austrat und versuchte, die Flammen zu löschen. Dies gelang ihm jedoch nicht, sodass das Feuer auf ein nebenstehendes Fahrzeug übergriff. Durch die starke Hitze wurde der Mann zudem schwer verletzt. Nach Eintreffen der Polizei und Feuerwehr konnten beide Fahrzeuge gelöscht und anschließend abgeschleppt werden. Feuerwehreinsätze Kiosk brennt lichterloh: Flammen greifen auf Wohnhaus über, drei Menschen sterben Der verletzte Mercedes-Fahrer kam anschließend in ein Krankenhaus. Wie genau es zu dem Brand kam, ist noch nicht bekannt. © Screenshot/Facebook/Staßfurt Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

