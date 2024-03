Flammen-Inferno bei Recycling-Unternehmen verursacht Millionen-Schaden!

Wiedergeltingen - Bei einem Brand in einer Recycling-Firma in Bayern ist ein enormer Schaden entstanden.

Einsatzkräfte der Feuerwehr versuchen, den Brand in der Halle einer Recyclingfirma einzudämmen. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden die Einsatzkräfte am Mittwochabend gegen 20.10 Uhr zu dem Unternehmen in Wiedergeltingen (Landkreis Unterallgäu) alarmiert.

Als die Feuerwehr eintraf, stand eine Halle der Firma bereits in Vollbrand und die Flammen griffen auf den Dachstuhl, auf der sich eine Photovoltaikanlage befand, über. Über 130 Rettungskräfte waren im Einsatz.

Da zur Zeit des Brands niemand in der Halle arbeitete, gab es keine Verletzten.

Den entstandenen Schaden schätzte die Polizei auf etwa 3,5 Millionen Euro!