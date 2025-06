24.06.2025 09:23 Brand in Bremer Altenheim: Pfleger retten Bewohner aus den Flammen

In der Nacht zu Dienstag ist in einem Altenheim in Bremen ein Feuer ausgebrochen. Ein Bewohner erlitt schwere Verletzungen.

Von Tobias Bruns

Gegen 23.30 Uhr eilte ein Großaufgebot der Feuerwehr und Sondereinheiten der Hilfsorganisationen in die Alfred-Faust-Straße, wo ein Feuer in einem der Zimmer ausgebrochen war. Das Pflegepersonal konnte den Bewohner des betroffenen Zimmers zwar noch vor Eintreffen der Feuerwehr aus den Flammen retten, dennoch erlitt er schwere Verletzungen. Für die Löscharbeiten musste das Gebäude laut Feuerwehr Bremen fast vollständig geräumt werden. 25 Bewohner wurden vor Ort untersucht, weitere Verletzte gab es glücklicherweise aber nicht. Das Feuer hatten die Einsatzkräfte schnell unter Kontrolle. Die evakuierten Bewohner wurden vor dem Alten- und Pflegeheim und in einem Großraumrettungswagen versorgt. Zur Brandursache wird derzeit noch ermittelt. Nach Abschluss der Nachlöscharbeiten und der Be- und Entlüftungsmaßnahmen konnten die Bewohner in die Wohneinrichtung zurückkehren.

Titelfoto: XOYO Film/Jörn Hüneke