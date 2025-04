16.04.2025 08:33 1.290 Brand im Dachgeschoss von Mehrfamilienhaus: Straße muss voll gesperrt werden

In Hohenstein-Ernstthal ist in der Nacht zu Mittwoch ein Feuer in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen.

Von Claudia Ziems

Hohenstein-Ernstthal - In Hohenstein-Ernstthal (Landkreis Zwickau) ist in der Nacht zu Mittwoch ein Feuer in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Während des Einsatzes musste die Straße gesperrt werden. © Andreas Kretschel Gegen 0.30 Uhr kam die Feuerwehr an der Breiten Straße zum Einsatz. Dort drang dichter Rauch aus einem Fenster im Dachgeschoss des Hauses. Laut Polizei hatte sich ein 19-Jähriger zuvor Essen zubereitet, das auf einem Herd Feuer fing. Die Flammen griffen auf die Dunstabzugshaube über. Die Bewohner des Hauses mussten evakuiert werden. Feuerwehreinsätze Ganzer Ort wegen Hausbrand ohne Strom Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und löschen. "Aufgrund der starken Rauchentwicklung ist die Wohnung jedoch aktuell unbewohnbar. Der 19-Jährige und eine 20-jährige Bewohnerin wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus eingeliefert", heißt es weiter. Im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses war ein Brand ausgebrochen. © Andreas Kretschel 19-Jähriger muss sich wegen fahrlässiger Brandstiftung verantworten Die Bewohner des Hauses konnten in der Nacht wieder in ihre Wohnungen zurück. Noch ist unklar wie hoch der entstandene Sachschaden ist. Der 19-jährige Deutsche muss sich nun wegen fahrlässiger Brandstiftung verantworten. Im Einsatz waren die drei Ortsfeuerwehren und die Freiwillige Feuerwehr aus Oberlungwitz. Die Straße in der Innenstadt musste voll gesperrt werden. Erstmeldung: 16. April, 8.33 Uhr, zuletzt aktualisiert: 9.33 Uhr

Titelfoto: Andreas Kretschel