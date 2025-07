26.07.2025 07:45 560 Brand im Edeka! Markt muss evakuiert werden

Edeka-Evakuierung in Calw! Am Freitag stieg Rauch aus der Filiale im Gewerbegebiet Kimmichwiesen empor. In einem Leergutautomaten war Feuer ausgebrochen.

Calw - Edeka-Evakuierung in Calw! Am Freitagnachmittag stieg starker Rauch aus der Filiale im Gewerbegebiet Kimmichwiesen empor. In einem Leergutautomaten war Feuer ausgebrochen. Alles in Kürze Brand im Edeka-Markt in Calw

Leergutautomat geriet in Flammen

Markt musste evakuiert werden

107 Feuerwehrleute im Einsatz

Per Teleskopmastfahrzeug konnte das Edeka-Dach von oben gelöscht werden. © KFV Calw Steffi Stocker Wie der Kreisfeuerwehrverband Calw mitteilte, war man kurz nach 16 Uhr wegen der Rauchentwicklung im Supermarkt alarmiert worden. "Beim Eintreffen der ersten Kräfte war der Rauch tiefschwarz und Knallgeräusche verwiesen auf den Kunststoff in dem Automaten", erklärte Stadtbrandmeister und Einsatzleiter Marcus Frank. Ein Feuer war in der Pressmaschine eines Leergutautomaten ausgebrochen. Die Flammen durchstießen sogar die Decke des Marktes, der evakuiert wurde. Wegen ihres Teleskopmastfahrzeug wurde die Feuerwehr Althengstett nachalamiert, auch die Brandschutzkräfte der Feuerwehrabteilungen Calw, Stammheim und Holzbronn waren im Einsatz. Die Drohnengruppe des Landkreises Calw suchte nach weiteren Glutnestern. Später musste noch der Zug LUF (Löschunterstützungsfahrzeug) der Feuerwehr Leonberg samt Belüftungsturbine nachalarmiert werden, um den Markt wieder vom Rauch zu befreien. Insgesamt befanden sich 107 Feuerwehrleute im Einsatz, außerdem elf Kräfte des Deutschen Roten Kreuz' und fünf der Polizei. Der Markt war evakuiert worden. © KFV Calw Steffi Stocker Die Drohnengruppe des Landkreises Calw kam zum Einsatz. © KFV Calw Steffi Stocker Eine Belüftungsturbine wurde eingesetzt. © KFV Calw Steffi Stocker "Wir haben gegen 19.30 Uhr den Einsatzort an das THW übergeben, damit ein Behelfsdach eingezogen wird", sagte der Stadtbrandmeister. Der Einsatz wurde um 21.30 Uhr beendet. Zum entstandenen Sachschaden und der möglichen Brandursache wurden zunächst keine Angaben gemacht.

