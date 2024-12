13.12.2024 14:10 552 Brand im Lidl-Markt: Mitarbeiter müssen Filiale evakuieren

Als eine Papierpresse am Donnerstagabend Feuer fing, war schnelles Handeln in einer Lidl-Filiale in Grimma angesagt.

Von Lisa Marie Peisker

Grimma - Als eine Papierpresse am Donnerstagabend Feuer fing, war schnelles Handeln in einer Lidl-Filiale in Grimma angesagt. Die Feuerwehr löschte den Brand. © Medienportal-Grimma Der Brand brach gegen 17.30 Uhr in der Bahnhofstraße aus. Kurz darauf waren bereits Feuerwehr und Polizei vor Ort. Wie es zum Feuer kam, sei aktuell noch nicht bekannt, erklärte Polizeisprecher Michael Schwerinsky. Um dies herauszufinden, sicherten die Beamten Spuren. Dazu musste laut Informationen vom Unfallort ein tonnenschwerer Industriecontainer von der Presse getrennt werden. Feuerwehreinsätze Bewohner rettet sich durch Fenstersprung: Drei Verletzte bei Wohnhausbrand! Nun soll ein Brandermittler hinzugezogen werden. "Der Markt konnte für einige Zeit nicht für Kunden geöffnet werden", so Schwerinsky. Verletzt wurde allerdings niemand. Aus einer Papierpresse stieg der Rauch hervor. © Medienportal-Grimma Die Schadenshöhe wird auf circa 500 Euro geschätzt. Weil der Verdacht einer fahrlässigen Brandstiftung besteht, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: Medienportal-Grimma