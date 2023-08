Brand im Odenwald mit Millionen-Schaden: B47 bei Lautertal voll gesperrt

Odenwald/Lautertal - Der Schaden wird auf mehr als eine Million Euro geschätzt: In der südhessischen Odenwald-Gemeinde Lautertal kam es am gestrigen Dienstagabend zu einem verheerenden Werkstatt-Brand.

Zahlreiche Feuerwehrkräfte kämpften am späten Dienstagabend und in der Nacht zu Mittwoch gegen einen Brand in Lautertal-Gadernheim im Odenwald. © KEUTZTV-NEWS

Das Feuer brach gegen 22.30 Uhr in einem Betrieb in Lautertal-Gadernheim aus, wie die Polizei in der Nacht zum heutigen Mittwoch mitteilte.

Zahlreiche Feuerwehrkräfte aus der Region rückten umgehend aus, nachdem der Firmeninhaber Rauchgeruch bemerkt und über den Notruf Alarm ausgelöst hatte.

Die Einsatzkräfte konnten ein "Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohngebäude" verhindern, wie ein Polizeisprecher erklärte. An der Werkstatt entstand aber offenbar erheblicher Schaden.

Fotos aus Lautertal-Gadernheim zeigen, dass das Dach des Gebäudes zerstört wurde. Auf einem Bild ist zu erkennen, dass der Innenraum und dort abgestellte Maschinen komplett verbrannten.

Verletzt wurde durch das Feuer glücklicherweise niemand.