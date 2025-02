02.02.2025 12:42 Brand im sechsten Stockwerk: Katze von Feuerwehr gerettet

In Stendal kam es am Freitag zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten einen Küchenbrand und mussten eine Katze retten.

Von Robert Lilge

Stendal - Am Freitagnachmittag kam es in Stendal in einem Mehrfamilienhaus zu einem Feuerwehreinsatz. Die Stendaler Feuerwehr rückte am Freitag zu einem Wohnungsbrand aus. © Polizeirevier Stendal Das Feuer war dabei gegen 14.40 Uhr von einem Anwohner entdeckt worden, teilte das Polizeirevier Stendal mit. Dieser habe dem Notruf eine starke Rauchentwicklung aus dem sechsten Stockwerk gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr bestätigte sich das Geschilderte. Inzwischen drang aus dem Haus schwarzer Rauch. Feuerwehreinsätze Feuerwehr muss zu Fuß zum Brandort: Waldhütte steht lichterloh in Flammen Schnell wurde der Brandherd ausfindig gemacht. Das Feuer entstand in der Küche, welches von den Einsatzkräften schnell gelöscht werden konnte. Personen hätten sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht in der Wohnung befunden. Allerdings sei eine Katze entdeckt worden. Sie wurde aus den Rauchschwaden gerettet und zu einem Tierarzt gebracht. Kurz darauf ging es für sie zurück zu ihrem Besitzer. Eine Erklärung, wie es zu dem Feuer kommen konnte, hatte auch der Wohnungsbesitzer nicht. Die Polizei schätzt den Schaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Derzeit seien die Räumlichkeiten unbewohnbar. Weitere Ermittlungen wurden aufgenommen.

