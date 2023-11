25.11.2023 15:27 Brand in Einfamilienhaus: Feuerwehr kann Schlimmeres verhindern

In Ellefeld (Vogtland) brach am Samstag ein Brand in einem Einfamilienhaus aus. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern.

Von Fabian Windrich

Ellefeld - Feueralarm in Ellefeld (Vogtland) am Samstagmittag: In einem Einfamilienhaus brach ein Brand aus. Die Feuerwehr konnte durch schnelles Eingreifen Schlimmeres verhindern. Die Feuerwehr löschte am Samstagmittag einen Brand in einem Einfamilienhaus in Ellefeld (Vogtland). © David Rötzschke Gegen 12.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Sonnenblick" gerufen. Dort brach laut Informationen vor Ort ein Feuer neben einem Kamin aus. Die Feuerwehr konnte den Brand glücklicherweise schnell löschen. Das Haus ist weiterhin bewohnbar. Laut ersten Informationen wurde niemand verletzt.

