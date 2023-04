Brand in Freilassing: Anwohner verletzt, Kripo ermittelt

Freilassing - Im oberbayerischen Freilassing (Landkreis Berchtesgadener Land) hat ein Anwohner bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus mittelschwere Rauchgasvergiftung erlitten.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. (Symbolbild) © Patrick Pleul/ZB/dpa

Wie die Polizei mitteilte, ging am Samstag gegen 12 Uhr ein Notruf ein. Sofort eilten die Einsatzkräfte in die Hermannstädter Straße in Freilassing.

Das Feuer war ersten Erkenntnissen zufolge in einer Dachgeschoss-Wohnung ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig unter Kontrolle bringen. Ein Übergreifen auf andere Gebäude konnte verhindert werden.

Der verletzte Anwohner wurde in eine Klinik gebracht.

Der Schaden wird von der Polizei auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt.