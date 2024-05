17.05.2024 21:02 1.470 Imbisswagen in Vollbrand: Löschangriff der Feuerwehr über zwei Seiten

Feuerwehr-Einsatz in Bad Salzuflen in Nordrhein-Westfalen. In Imbisswagen ist vollständig ausgebrannt.

Von Martin Gaitzsch

Bad Salzuflen - Die Rauchsäule war schon von Weitem sichtbar. Feuerwehrleute sind am Freitag in Bad Salzuflen zu einem brennenden Imbisswagen ausgerückt, der sich an der Hoffmannstraße befand. Die Mitarbeiterin eines Imbisswagens hatte sich vor dem Ausbruch des Feuers rechtzeitig in Sicherheit gebracht. © Daniel Hobein / Feuerwehr Bad Salzuflen Der Imbissanhänger stand beim Eintreffen der Kameraden bereits in Vollbrand, weshalb zahlreiche Schaulustige das Geschehen von einem Parkplatz aus beobachteten. Das Feuer wurde von zwei Seiten gleichzeitig bekämpft und erfolgreich gelöscht. So konnte auch verhindert werden, dass die Flammen auf parkende Autos übergriffen. Überdies hatte sich die Mitarbeiterin des Imbisswagens noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte in Sicherheit gebracht. Feuerwehreinsätze Kiosk-Explosion in Düsseldorf: Ermittler finden erschreckende Hinweise auf Brandbeschleuniger Am Brandort musste die Hoffmannstraße zwischen dem Kreisverkehr und der Zufahrt zum örtlichen Fachmarktzentrum gesperrt werden. Rund zwei Stunden waren die 25 Feuerwehrleute gefordert. Es laufen Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe.

Titelfoto: Daniel Hobein / Feuerwehr Bad Salzuflen