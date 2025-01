30.01.2025 08:52 Brand in Gärtnerei: Feuerwehr im Großeinsatz - Auch Mitarbeiter kämpfen gegen Flammen

In einer Gärtnerei in Pulheim bei Köln ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit zahlreichen Kräften im Einsatz.

Von Laura Miemczyk

Pulheim - Die Feuerwehr in Pulheim bei Köln musste am Mittwochabend mit einem großen Aufgebot zu einem Brand in einer Gärtnerei ausrücken. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Insgesamt waren die Kameraden mit zehn Fahrzeugen und knapp 50 Kräften vor Ort. © Feuerwehr Pulheim Nach eigenen Angaben war die Feuerwehr am Mittwochabend gegen 18.45 Uhr zu der Gärtnerei am Ortsrand von Pulheim-Sinnersdorf alarmiert worden, woraufhin umgehend zahlreiche Kräfte zum Ort des Geschehens ausrückten. Dort angekommen stellten die Brandbekämpfer dann fest, dass das Feuer an einer auf dem Betriebsgelände frei stehenden Holzhäcksleranlage ausgebrochen war. Darunter aufgetürmte Holzschnitzel hätten zu diesem Zeitpunkt bereits Feuer gefangen, schilderte ein Feuerwehrsprecher. Nachdem die Einsatzkräfte Verstärkung durch die ehrenamtlichen Löschzüge aus Pulheim und Stommeln angefordert hatten, machten die Kameraden den Flammen schließlich mit mehreren Stahlrohren und unter schwerem Atemschutz den Garaus. Feuerwehreinsätze Ein Jahr nach verheerendem Brand: Feuerwehr erneut in "Pullman City" alarmiert Auch Mitarbeiter der Gärtnerei unterstützten die Kräfte mit Radladern bei den Löscharbeiten. "Aufgabe der Radlader war es, die mehrere Meter hoch gelagerten Hackholzschnitzel, die im oberen Bereich teils mit einer hohen Rauchentwicklung brannten, auseinanderzuziehen", erklärte der Sprecher. Ein Rettungswagen, den die Feuerwehr sicherheitshalber zur Einsatzstelle gerufen hatte, konnte wieder abrücken: Es wurde niemand verletzt. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa Feuer in Pulheimer Gärtnerei: Kameraden beenden Einsatz nach zwei Stunden Die Feuerwehr hatte vorsichtshalber einen Rettungswagen zur Einsatzstelle gerufen, glücklicherweise wurde aber niemand bei dem Brand verletzt. Insgesamt waren die Kameraden mit zehn Fahrzeugen und knapp 50 Kräften vor Ort. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz für die Brandbekämpfer beendet.

