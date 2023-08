28.08.2023 09:31 Brand in Garage verursacht überraschende Explosion: E-Auto und Gebäude zerstört

In Neuss kam es am Sonntagmorgen zu einem Feuer und einer überraschenden Explosion in einer Garage. Verletzt wurde niemand!

Von Maurice Hossinger

Neuss - Bei einem vermeintlich harmlosen Brand in einem Neusser Wohngebiet nahe Düsseldorf hat es am Sonntagmorgen eine überraschende Explosion gegeben. Das E-Auto der Marke Renault fing durch den Brand Feuer und ging plötzlich hoch. © Patrick Schüller Davon berichtet die Feuerwehr in einer offiziellen Mitteilung. Demnach wurden die Einsatzkräfte gegen 9.32 Uhr über eine starke Rauchentwicklung informiert. Nur kurz nach Eintreffen der ersten Feuerwehrleute kam es schließlich zu einer Explosion innerhalb einer Garage. Wie sich binnen weniger Augenblicke herausstelle, fing ein E-Auto Feuer und ging schließlich hoch. Feuerwehreinsätze Ausbreitung von Großbrand im tschechischen Grenzgebiet gestoppt! Verletzt wurde bei dem überraschenden Vorfall zum Glück aber niemand. Um das Fahrzeug jedoch komplett zu löschen, musste es allerdings angehoben werden. Erst dadurch konnte die Batterie des Fahrzeugs gelöscht werden. Die Garage wurde durch die Explosion vollständig zerstört. © Patrick Schüller Durch die Wucht der Explosion wurden sämtliche Fensterscheiben in näherer Umgebung geborsten. © Patrick Schüller Die Polizei hat nun die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Garage der Anwohner wurde bei der Explosion vollständig zerstört. Auch das Auto wurde in einem Behälter voller Wasser abtransportiert, um eine erneute Entzündung zu verhindern.

