Leiche bei Wohnungsbrand entdeckt: SEK nimmt Mann fest

Garmisch-Partenkirchen - Nach dem Fund einer Leiche bei einem Wohnungsbrand am Freitagmorgen hat die Polizei einen Mann festgenommen.

Die Spurensicherung entdeckte am Tatort in Garmisch-Partenkirchen Hinweise auf eine vorsätzliche Tat. © Daniel Bockwoldt/dpa

Das Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Alpspitzstraße in Garmisch-Partenkirchen rief die Feuerwehr gegen 5.55 Uhr auf den Plan.

Die angerückten Rettungskräfte fanden beim Löschen die Leiche eines 48-jährigen Mannes. Weitere Bewohner hatten das Haus leicht verletzt verlassen können.

Wie die Polizei am Nachmittag bekannt gab, verdichteten sich während der Spurensicherung die Hinweise auf eine vorsätzliche Tat. Die Ermittler fahndeten daher unter anderem mit einem Hubschrauber nach dem mutmaßlichen Brandstifter.

Der tatverdächtige 51-Jährige wurde schließlich von einem Sondereinsatzkommando (SEK) an seiner Wohnung in der Region Garmisch-Partenkirchen festgenommen. Er wird verdächtigt, den 48-Jährigen getötet und dann im Haus Feuer gelegt zu haben.