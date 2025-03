07.03.2025 10:44 Schrecklicher Fund bei Brand: Leiche entdeckt, Polizei vor Ort im Großeinsatz

Schrecklicher Fund am frühen Freitagmorgen in einer Wohnung in Garmisch-Partenkirchen: Feuerwehrkräfte haben in einer Brandwohnung eine Leiche entdeckt.

Von Jan Höfling

Garmisch-Partenkirchen - Schrecklicher Fund am frühen Freitagmorgen in einer Wohnung in Garmisch-Partenkirchen. Die Feuerwehr musste in Garmisch-Partenkirchen aufgrund eines Feuers in einem Mehrfamilienhaus anrücken. (Symbolbild) © Daniel Bockwoldt/dpa Ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus hat die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Die angerückten Rettungskräfte fanden beim Löschen eine Leiche. Unmittelbar nach dem Fund war die Polizei im Gebiet um den Brandort mit einem Hubschrauber und einer großen Zahl an Beamten im Einsatz. Ein Sprecher erklärte, dass die Kriminalpolizei in dem Fall ermittle. Den Grund dafür nannte er allerdings vorerst nicht. Wichtig: Für die Bevölkerung bestehe demnach keine Gefahr. Die Ermittlungen laufen derzeit weiter auf Hochtouren.

