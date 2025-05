Feuerwehren und Rettungsdienste von bundesweiter Funk-Störung betroffen

"Derzeit kommt es bundesweit zu Störungen im Digitalfunk", erklärte ein Sprecher des Bundesinnenministerium gegenüber TAG24 am Abend. Derzeit arbeitet man "mit Hochdruck" an einer Fehlerbehebung, die Ursache für die Störungen wurde bisher noch nicht gefunden.

Wann die Funk-Störungen behoben sind, ist bisher nicht unklar. (Symbolbild) © ---/dpa

Auch in Hamburg sind die Auswirkungen der Störungen spürbar, wie ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24 bestätigte. Dieser betonte jedoch auch, dass es nur die interne Kommunikation betrifft und die Polizei weiterhin per Telefon (so auch per Notruf) erreichbar ist und bleibt.

Zudem ist der Funkverkehr nicht dauerhaft, sondern "immer mal wieder" unterbrochen, so die Polizei. Wann mit einer Behebung der bundesweiten Störung zu rechnen ist, steht noch nicht fest.

Die verantwortliche BOS-Zentrale in Berlin wurde bereits informiert und arbeitet an der Behebung des Problems. Für weitere Einzelheiten war die zuständige Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben bisher nicht zu erreichen.

Erstmeldung vom 6. Mai, 18.11 Uhr. Zuletzt aktualisiert um 18.51 Uhr.