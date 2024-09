12.09.2024 11:15 Brand in Haidhausen: Schmutziger Einsatz für die Münchner Feuerwehr

Die Feuerwehr München ist am Mittwoch zu einem Brand in der Breisacher Straße in Haidhausen ausgerückt.

Von Benedikt Zinsmeister

München - Die Münchner Feuerwehr musste am Mittwochnachmittag zu einem schmutzigen Einsatz in Haidhausen anrücken. Die Feuerwehrleute sahen nach dem Einsatz aus wie panierte Schnitzel. © Berufsfeuerwehr München Laut Angaben der Behörden erreichte die Rettungskräfte gegen 15.50 Uhr der Notruf des Besitzers einer Schreinerei in der Breisacher Straße. Demnach hatte der Mann Rauch aus seiner Absauganlage bemerkt. Die Feuerwehr konnte den Brandherd schnell im Spänesilo - dem Behälter, in dem Sägemehl und Absaugprodukte aus der Schreinerei landen - ausfindig machen. Das Silo wurde geleert und dann behutsam mit Wasser gelöscht, um weitere Schäden für die Schreinerei so gering wie möglich zu halten. Feuerwehreinsätze Frau und Kind gemeinsam in Wohnung - dann bricht plötzlich Feuer aus! Das abgelöschte Brandgut und noch trockener Schleifstaub sorgten dafür, dass die Retter ordentlich verschmutzt aus dem Einsatz kamen. Feuerwehreinsatz in der Breisacher Straße in München-Haidhausen Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und den Schaden so gering wie möglich halten. © Berufsfeuerwehr München Nach eineinhalb Stunden war der Brand gelöscht und die Schreinerei konnte dem Eigentümer wieder übergeben werden. Der Schaden beschränkt sich laut Feuerwehr auf das Spänesilo.

Titelfoto: Berufsfeuerwehr München