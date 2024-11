Brand in Harzer Elektronikfirma: Ein Mitarbeiter verletzt!

Blankenburg - Am frühen Freitagmorgen kam es zu einem Brand in einem Unternehmen im Landkreis Harz . Eine Person wurde durch die Flammen verletzt.

Am Morgen brannte die Heizanlage eines Elektrounternehmens im Harz. © Bildmontage: Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Blankenburg

Um kurz vor 7 Uhr brach das Feuer in einer Elektronikfirma in der Lerchenbreite in Blankenburg (Sachsen-Anhalt) aus.

Wie die Freiwillige Feuerwehr auf Facebook schreibt, brannte im Bereich einer Holzsiloanlage der Heizungsraum und drohte, auch auf den Silo überzugreifen.

Die Brandursache ist derzeit völlig unklar und wird ermittelt.

Schon vor dem Eintreffen der Kameraden hatten Ersthelfer den Brandort evakuiert. Ein Mitarbeiter der Firma hatte noch versucht, selbstständig gegen die Flammen vorzugehen.

Dabei atmete er vermutlich Rauchgas ein und wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht, teilte das Polizeirevier Harz mit.