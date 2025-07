06.07.2025 14:53 1.654 Garage brennt: Feuerwehr löscht vier Stunden lang, 100.000 Euro Sachschaden

Am Samstag stand ein Nebengelass eines Einfamilienhauses in Bretnig (Großröhrsdorf) in Vollbrand.

Von Karolin Wiltgrupp

Großröhrsdorf (Landkreis Bautzen) - Am Samstagnachmittag ist ein Nebengelass eines Einfamilienhauses im Großröhrsdorfer Ortsteil Bretnig in Brand geraten. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig. Alles in Kürze Garage in Großröhrsdorf brennt

Feuerwehr löscht vier Stunden lang

Sachschaden von 100.000 Euro

Brandursache wird untersucht

Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung Mehr anzeigen Das Nebengelass stand am Samstag in Vollbrand. © xcitepress/kevin hannemann Wie die Polizeidirektion Görlitz am Sonntag mitteilte, fing am Samstag gegen 14 Uhr eine große Garage auf dem Röderweg Feuer. Da sich im Keller eine Ölheizung und auf dem Dach sowie an den Wänden eine Photovoltaikanlage befand, hatten die Kameraden der Feuerwehr Mühe den Brand zu löschen. Vier Stunden lang dauerten die intensiven Löscharbeiten. Feuerwehreinsätze Reisebus mit britischen Schülern fängt während der Fahrt Feuer: Fahrer reagiert blitzschnell Feuerwehreinsätze Feldbrand führt zu Großeinsatz der Feuerwehr Weil die Hitze auf das angrenzende Wohnhaus ausstrahlte, wurde auch dieses in Mitleidenschaft gezogen. Sachschaden in sechsstelliger Höhe Der Feuerwehreinsatz dauerte mehr als vier Stunden. © xcitepress/kevin hannemann Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100.000 Euro. Durch was oder wen der Brand verursacht wurde, muss nun ein Brandursachenermittler klären. Der Revierkriminaldienst Kamenz ermittelt außerdem wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Titelfoto: Bildmontage: xcitepress/kevin hannemann (2)