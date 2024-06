09.06.2024 07:31 Brand in Mehrfamilienhaus: 22 Menschen verletzt!

Bei einem Hausbrand in Solingen in der Wittkuller Straße, in der vergangenen Nacht gegen 1.17 Uhr, sind 22 Menschen verletzt worden.

Solingen - Bei einem Hausbrand in Solingen in der Wittkuller Straße sind in der vergangenen Nacht gegen 1.17 Uhr 22 Menschen verletzt worden. In Solingen ist es in der vergangenen Nacht zu einem schweren Brand gekommen. © Tim Oelbermann Unter ihnen war auch die Besatzung des ersten eingetroffenen Rettungswagen, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Überwiegend erlitten die Verletzten Rauchvergiftungen. Als die Feuerwehr eintraf, drang bereits Rauch aus mehreren Fenstern an der Vorder- und Hinterseite des dreistöckigen Hauses. Die Bewohner riefen nach Angaben der Feuerwehr um Hilfe. Mit einer Drehleiter wurden zehn Menschen, darunter auch zwei Familien, in Sicherheit gebracht. Das Gebäude ist erst einmal nicht bewohnbar. 12 der 22 Verletzten seien in ein Krankenhaus gebracht worden.

Titelfoto: Tim Oelbermann